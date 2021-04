"F*ck Superleague". La reazione dei tifosi del Chelsea dopo la rinuncia del club

Riportiamo da Sport Illustrated le immagini delle prime reazioni dei tifosi del Chelsea non appena è stato confermato che il club ha deciso di tirarsi indietro dalla Superlega europea. Grande festa tra i supporters, che si erano assiepati davanti Stamford Bridge in un sit-in di protesta: "F*ck Superleague" è il coro che si può chiaramente ascoltare e che non ha bisogno di traduzioni.

The scenes outside Stamford Bridge yesterday evening after it was confirmed #Chelsea had started to prepare to withdraw from the European Super League. pic.twitter.com/UU0bX5jyBE

— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) April 21, 2021