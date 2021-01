FA Cup, il Tottenham mette fine alla favola Marine con una cinquina e va avanti

Approda al prossimo turno di FA Cup, anche il Tottenham che ha travolto per 5-0 il Marine. Dopo giorni di festa, sponsorizzazioni famose e attesa per l'arrivo della squadra di Mourinho, il Marine non è riuscito a reggere l'urto di Carlos Vinicius, autore di una tripletta per gli Spurs. A segno anche Lucas Moura e Devine. Alle 20.45 chiuderà la domenica di Coppa d'Inghilterra la sfida tra Newport e Brighton.