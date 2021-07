Falcao può tornare in Portogallo: ci pensa l'SC Braga, c'è l'apertura del Galatasaray

A Radamel Falcao resta un anno di contratto con il Galatasaray, ma la sua avventura in Turchia potrebbe concludersi anzitempo. Secondo A Bola, l'SC Braga starebbe pensando seriamente di riportarlo in Portogallo, a 35 anni, nel campionato in cui è esploso con la maglia del Porto. Il club lusitano starebbe studiando seriamente la strategia giusta, ma dovrà fare i conti con il lauto ingaggio percepito da Falcao: 5 milioni di euro, un fattore che potrebbe portare il Galatasaray a liberarsene di buon grado a costi (di cartellino) bassi.