Favola Marine, 30mila ticket virtuali venduti per la sfida col Tottenham: "Sistemati per 20 anni"

Il Marine è salvo per i prossimi 20 anni assicurano dal piccolo club che ieri sera ha affrontato il Tottenham per il terzo turno di FA Cup. Un evento storico che ha messo contro una squadra di ottava di visione contro una delle grandi di Premier League. Tuttavia le restrizioni date dalla pandemia da Covid-19 non hanno permesso ai tifosi di assiepare gli spalti del piccolo impianto di gioco, che in ogni caso sono appena 389. Il club ha pertanto deciso di mettere in vendita dei biglietti virtuali a 10 sterline ciascuno, riuscendo a vendere addirittura 30.697 tickets. Ai microfoni di talkSPORT l'attaccante della piccola squadra, Niall Cummins, ha dichiarato: "Penso che il club sia sistemato per la prossima decade... probabilmente anche due decadi".

Ha inoltre aggiunto: "Quando la FA ha annunciato che i premi in denaro sarebbero stati ridotti, la cosa ha colpito significativamente il Marine. Avremmo avuto solo 500 biglietti, per cui la stima era di 5mila sterline che il club avrebbe potuto guadagnare. Per questo motivo l'idea dei biglietti virtuali ha salvato il club. Ci simao svegliati domenica e avevamo ottenuto 12.500 streline".I soldi, precisa Cummins: "Saranno spesi molto saggiamente e il club avrà un'infrastruttura per gli anni a venire".