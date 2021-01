FIFAGate, la procura prepara l'appello contro l'assoluzione di Al-Khelaifi

Dopo essere stato assolto lo scorso 30 ottobre dalle accuse di corruzione nel corso del processo denominato FIFAGate, Nasser Al-Khelaifi conoscerà a breve se la Procura farà ricorso contro la sentenza. Come riporta L’Equipe, l’accusa è stata informata della sentenza del tribunale penale federale lo scorso 22 gennaio e adesso ha venti giorni per formulare la richiesta d’appello. Il presidente del Paris Saint-Germain, anche numero uno di BeIN Sports, era stato indagato insieme al numero due della FIFA Jerome Valcke per un caso relativo alla concessione dei diritti televisivi per i Mondiali del 2026 e del 2030.