Finale Euro U21, ritmo, occasioni e una traversa ma zero gol al 45' di Germania-Portogallo

Terminato qualche istante fa il primo tempo della finale dell'Europeo U21, che mette contro Germania e Portogallo. Nessun gol fin qui, anche se le occasioni non sono mancate. Meglio i lusitani nel primo quarto d'ora, pericolosi con l'asse di destra Dalot-Tomas: i due sono autori delle prime quattro conclusioni portoghesi, anche se solamente l'attaccante lo fa prendendo la porta, con un colpo di testa facile da bloccare per il portiere Dahmen. Dopo aver sofferto, viene fuori la Germania che va ad un passo dal gol dopo un quarto d'ora: Wirtz si destreggia al limite a suon di finte e calcia col mancino, palla sulla traversa grazie anche alla deviazione di Leite. Impegnato il portiere Costa, che dopo aver fermato in uscita il tentativo di pallonetto di Nmecha, deve superarsi al 29' sul bolide di Maier indirizzato sotto l'incrocio. In precedenza anche Baku e Berisha ci avevano provato, non inquadrando però la porta. Dopo dieci minuti di stallo torna fuori il Portogallo, anche se la conclusione da fuori di Vieira è velleitaria. La grande chance è sui piedi di Vitinha, in pieno recupero: Mota lo lancia davanti a Dahmen, ma l'esterno del Wolverhampton traccheggia troppo e perde il tempo per la giocata. All'intervallo è dunque 0-0.