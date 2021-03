Flamini multimiliardario con l'energia pulita? Lui smentisce i tabloid: "Non ho tutti quei soldi"

Secondo alcuni tabloid britannici l’ex centrocampista del Milan e dell’Arsenal Mathieu Flamini sarebbe un multimiliardario degno della classifica di Forbes. Il tutto grazie al suo impegno come imprenditore nel campo delle energie pulite iniziato quando ancora giocava in rossonero e portato avanti anche una volta tornato ai Gunners fondando una seconda azienda con Mesut Ozil operante nel campo dei cosmetici ecologici. Per questo i tabloid britannici hanno iniziato a chiedersi se il conto in banca del francese fosse di soli 25 milioni di euro e non di 25 miliardi. Una domanda a cui ha risposto lo stesso Flamini smentendo le voci sul suo patrimoni (che lo farebbe entrare nel gotha degli uomini più ricchi al mondo qualora si trattasse della seconda cifra): “Voglio ratificare quanto ho letto, non ho tutti quei soldi sul mio conto, è una cifra che non corrisponde neanche al valore della mia azienda. Si tratta di una cifra che corrisponde al valore di mercato che vorremmo attaccare con le nostre nuove tecnologie, ma è come dire che un ristorante ha il valore dell’intera ristorazione francese. - continua l’ex centrocampista come riporta Corriere.it - Non sono per niente un miliardario. Inoltre, non ho investito nella tecnologia per fare soldi ma solo per avere un impatto positivo sull’ambiente”.