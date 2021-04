Florentino Perez: "Modric ha già firmato il rinnovo col Real, accordo trovato da molto tempo"

Non solo Superlega. Nel corso della lunga intervista rilasciata a Cadena SER questa notte, il presidente merengue Florentino Perez ha parlato anche dell'imminente ufficialità del rinnovo di Luka Modric: "Luka ha già firmato o abbiamo comunque raggiunto un accordo da tanto tempo per il rinnovo. Sergio Ramos non è nella stessa situazione. Abbiamo parlato diverse volte, ma non so se alla fine rinnoverà. Non voglio dare la colpa a nessuno", le dichiarazioni del numero uno del Real Madrid.