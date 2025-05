Ufficiale Friburgo, due annunci in due giorni: preso anche l'esterno giapponese Yuito Suzuki

Smaltita la delusione per la mancata qualificazione alla prossima Champions League, il Friburgo è già al lavoro in vista della prossima stagione. Il club tedesco ha annunciato oggi il secondo rinforzo, dopo aver ingaggiato ieri Cyriaque Kalou Bi Irié. dal Troyes: si tratta del 23enne esterno offensivo giapponese Yuito Suzuki, che lascia così il Brondby.

Ecco il comunicato: "Yuito Suzuki ha firmato il suo primo contratto da professionista con lo Shimizu S-Pulse all'età di 18 anni e ha debuttato nella J1 League giapponese nel luglio 2020. Dopo tre stagioni e 93 presenze, si è trasferito in prestito allo Strasburgo nel gennaio 2023 e ha segnato un gol in tre partite per il club alsaziano. Nell'estate del 2023, il Bröndby IF ha ingaggiato il giocatore offensivo. Da allora ha giocato 69 partite ufficiali per la squadra danese, con 23 gol e 15 assist. Nel giugno 2024, Yuito Suzuki è stato convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore giapponese e ha fatto il suo debutto internazionale".

"Yuito possiede quella speciale combinazione tra la sua pericolosità realizzativa e la capacità di creare assist efficaci per i compagni. Con la sua velocità, versatilità e buona tecnica, arricchirà il nostro reparto offensivo", afferma il membro del consiglio direttivo Jochen Saier. "Cercavamo di ingaggiare Yuito da tantissimo tempo e siamo felici che finalmente ci siamo riusciti. Come molti giocatori provenienti da altri campionati, dovrà ancora abituarsi alla maggiore intensità e alle caratteristiche delle partite della Bundesliga. Ma non dovrebbe servirgli troppo tempo".

Suzuki ha dichiarato: "Il Friburgo gode di un'eccellente reputazione e ha una solida tradizione. Nei miei colloqui con il club, la dirigenza mi ha indicato un percorso chiaro, perfettamente in linea con le mie idee e i miei obiettivi sportivi. Questa chiarezza ha giocato un ruolo fondamentale nella mia decisione di trasferirmi. La squadra ha ottenuto risultati impressionanti negli ultimi anni, compresa questa stagione, e cercherò di contribuire anche io. Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida in Bundesliga e sono orgoglioso di indossare la maglia del Friburgo".