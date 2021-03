Fulham, Parker dopo la vittoria contro i Reds: "Che partita! Orgoglioso dei miei ragazzi"

vedi letture

Scott Parker, manager del Fulham, dopo la vittoria ottenuta ad Anfield contro il Liverpool, si è detto molto entusiasta della prestazione della sua squadra: “Sono davvero molto orgoglioso dei miei ragazzi. Oggi è stata una grande partita. Soprattutto nel primo tempo siamo stati davvero fantastici. Nei primi quarantacinque minuti abbiamo cercato di attaccare il Liverpool e io voglio una squadra che giochi per aggredire l’avversario. Abbiamo creato numerose occasioni e siamo passati in vantaggio grazie ad un bel gol di Lemina. Il secondo tempo non volevamo che andasse in quel modo, ma capisci che se vieni in uno stadio come Anfield, con la qualità che possiedono, devi essere organizzato, devi vincere molti duelli aerei, ed essere molto bravo nella tua metà campo. È un risultato enorme e sono orgoglioso dei miei giocatori. In settimana hanno lavorato tantissimo sia nelle riunioni e ovviamente sul campo di allenamento, e oggi hanno messo in pratica ciò che avevamo studiato.”.