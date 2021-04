Gabigol ancora decisivo: l'ex Inter in rete e il Flamengo vince la Supercoppa

Segna ed è decisivo per il suo Flamengo Gabriel Barbosa, al secolo Gabigol, ex attaccante dell'Inter, che ha vinto con i rossoneri la Supercoppa brasiliana in finale contro il Palmeiras, ai calci di rigore. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, in cui l'ex Inter aveva siglato il momentaneo 1-1, il club rubro-negro realizza sei gol dal dischetto contro i cinque del Palmeiras, tra cui uno di Gabriel Barbosa. Decisivo l'errore di Mayke al nono tentativo, che ha consegnato nelle mani dei rossoneri la Supercoppa.