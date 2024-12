Ufficiale Gabriel Appelt Pires torna in Europa: l'ex Juve risolve col Fluminense e vola in Grecia

Gabriel Appelt Pires torna in Europa. Dopo una stagione nel Fluminense, il centrocampista di Rio de Janeiro ha firmato con il Panserraikos. Questo il comunicato del club greco: "Il Panserraikos annuncia l'acquisizione del calciatore Gabriel Pires. L'esperto centrocampista brasiliano arriva a

parametro zero e firma per un anno. Arriverà il 3 gennaio 2025 per iniziare ad allenarsi con la nostra squadra.

Gabriel Apelt Pires è nato il 18 settembre 1993 a Rio de Janeiro e gioca come centrocampista difensivo. Ha mosso i primi passi della sua carriera nelle giovanili del Vasco Da Gama, prima di entrare nelle giovanili della Juventus. In Italia ha giocato con successo nelle squadre di Spezia, Pescara e Livorno, per poi collezionare 111 presenze in Liga con la maglia del Leganes, dove ha realizzato 19 gol e 8 assist.

È stato per 4 anni al Benfica, con cui ha collezionato 100 presenze e ha vinto un campionato e una Supercoppa portoghese. Nella stagione 2021-22, Gabriel ha messo a referto 32 presenze, 7 gol e 10 assist con l'Al Gharafa, in Qatar, e negli ultimi due anni ha giocato nelle storiche squadre brasiliane Botafogo e Fluminense.