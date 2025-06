Ufficiale Gabriel Appelt Pires lascia il Panserraikos. L'ex Juventus è svincolato

vedi letture

È terminata dopo soli sei mesi l'avventura in Grecia di Gabriel Appelt Pires. Il Panserraikos ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista nato a Rio de Janeiro "e lo ringrazia per aver scelto di indossare la maglia della nostra squadra, nonché per il suo contributo durante la sua permanenza".

Gabriel Apelt Pires è nato il 18 settembre 1993 a Rio de Janeiro e gioca come centrocampista difensivo. Ha mosso i primi passi della sua carriera nelle giovanili del Vasco Da Gama, prima di entrare nelle giovanili della Juventus. In Italia ha giocato con successo nelle squadre di Spezia, Pescara e Livorno, per poi collezionare 111 presenze in Liga con la maglia del Leganes, dove ha realizzato 19 gol e 8 assist.

È stato per 4 anni al Benfica, con cui ha collezionato 100 presenze e ha vinto un campionato e una Supercoppa portoghese. Nella stagione 2021-22, Gabriel ha messo a referto 32 presenze, 7 gol e 10 assist con l'Al Gharafa, in Qatar, e negli ultimi due anni ha giocato nelle storiche squadre brasiliane Botafogo e Fluminense.