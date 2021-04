Gedson Fernandes tornerà al Benfica: il Galatasaray ha deciso di non confermarlo

Non sarà ancora al Galatasaray il futuro di Gedson Fernandes. Il centrocampista portoghese, spiega A Bola, non sarà confermato dal club turco che lo ha preso in prestito dal Benfica: Fatih Terim ha deciso insieme alla dirigenza che non confermerà il giocatore che è stato anche al Tottenham in questa prima parte di stagione. A gennaio, Gedson è stato seguito con forza dal Torino.