Germania, i convocati di Low: c'è Gosens. Musiala e il 17enne Wirtz le novità

vedi letture

Il ct della Germania, Joachim Löw, ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Islanda, Romania e Macedonia del Nord valide per le qualificazioni a Qatar 2022. Tra le novità la chiamata di Jamal Musiala e Florian Wirtz. Solo una settimana fa la FIFA ha approvato il passaggio immediato del 18enne talento del Bayern Monaco dalla FA inglese alla DFB. Un atto formale assolutamente necessario, perché Musiala aveva già disputato alcune partite con la nazionale inglese Under-21. L'attaccante aveva comunicato la sua decisione qualche settimana fa, dopo aver parlato con Löw. Florian Wirtz ha solamente 17 anni ma sta facendo faville al Bayer Leverkusen: in questa stagione per lui 30 presenze con 7 reti e sette assist. Questa la lista completa:

PORTIERI: Leno (Arsenal), Neuer (Bayern), Ter Stegen (Barcellona), Trapp (Eintracht)

DIFENSORI: Emre Can (Dortmund), Ginter (Mönchengladbach), Gosens (Atalanta), Halstenberg e Klostermann (Lipsia), Max (PSV), Rudiger (Chelsea), Süle (Bayern), Tah (Leverkusen)

CENTROCAMPISTI/ATTACCANTI: Gnabry, Goretzka, Kimmich, Musiala e Sané (Bayern), Gundogan (Manchester City), Wirtz (Leverkusen) Hofmann e Neuhaus (Mönchengladbach), Kroos (Real Madrid), Havertz e Werner (Chelsea), Younes (Eintracht)