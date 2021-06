Gerson è atterrato a Marsiglia. Prima la firma sul contratto, poi la partenza per Tokyo

Gerson è arrivato a Marsiglia. Il centrocampista brasiliano ha rispettato i piani ed è atterrato nel pomeriggio in Francia, dove comincerà la sua nuova avventura in Europa. L'ex di Roma e Fiorentina, classe 1997, arriva a titolo definitivo dal Flamengo per circa 15 milioni. Firmerà tra domani e martedì, poi partirà per il Giappone, dove disputerà i Giochi Olimpici.