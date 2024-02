Ufficiale Girona, arriva il meritato rinnovo per Gazzaniga. Il portiere firma fino al 2027

Riscattato a giugno e subito blindato con un nuovo contratto. Il Girona premia uno dei protagonisti di questa fantastica stagione: Paulo Gazzaniga, portiere argentino, ha rinnovato fino al 30 giugno 2027.

Il precedente accordo con il giocatore di origini italiane sarebbe scaduto nel 2025. Gazzaniga, 32 anni compiuti a gennaio, è arrivato in Catalogna nel 2022, in prestito dal Fulham. Ha vestito anche le maglie di Elche, Tottenham, Southampton, Rayo e Valencia. Per lui 29 reti subite in 24 partite di campionato e otto clean sheet.