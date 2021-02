"Giroud può essere orgoglioso di sé stesso". Rivedi Tuchel sulla prestazione dell'attaccante

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea dopo la splendida vittoria ottenuta in "casa" dell'Atletico Madrid (partita giocata sul campo neutro di Bucarest): "È un risultato fantastico e Giroud ha segnato un gol fantastico. Se vedeste come si allena ogni giorno, non sareste sorpresi. Il suo fisico è molto forte e lavora al massimo in tutti gli allenamenti. Sembra un ventenne, è sempre molto positivo, che sia titolare o panchinaro".

