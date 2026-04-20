"Giuda!". Insultato da un tifoso del City, Gabriel Jesus risponde: "Ho vinto 11 trofei qui"

Gabriel Jesus non ha reagito bene a un tifoso del Manchester City. Infatti, nel corso del riscaldamento a bordo campo, in attesa di una chance per entrare nel corso del super match con l'Arsenal, l'attaccante brasiliano è stato chiamato "Giuda" più volte da un suo ex sostenitore. Il 29enne, infatti, è tornato a Eithad dopo averci giocato dal 2016 al 2022, prima di trasferirsi ai Gunners.

L'ex stella del City è l'unico giocatore nella rosa dell'Arsenal ad aver già vinto la Premier League e ci ha tenuto a ricordare al tifoso i suoi successi a Manchester. Per questo ha guardato dritto negli occhi il tifoso, si è avvicinato e gli ha detto: "Ho vinto 11 titoli qui", in un video che sta facendo il giro dei social.

I trofei in questione sono 4 Premier League, una FA Cup e 4 Carabao Cup, oltre a 2 Community Shield. Centrando tra l'altro il famoso Treble domestico. Fu proprio il brasiliano, inoltre, a segnare il gol vittoria all'ultima giornata della stagione 2017/18, permettendo al City di diventare l'unica squadra nella storia a raggiungere quota 100 punti in un singolo campionato inglese.

Da quando ha lasciato Manchester, però, non è più riuscito a toccare quelle vette e con l'Arsenal ha mancato trofei importanti. Soprattutto la Premier League. Ora il timore che si ripeta l'incubo c'è, la sconfitta per 1-2 incassata ieri dalla banda di Arteta ha riaperto la corsa al titolo e il City ha riacquisito consapevolezza e speranza.