Calciomercato Milan, nome a sorpresa per l'attacco: spunta Gabriel Jesus dell'Arsenal

Il Milan inizia già a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione (qui le ultime dall'incontro di Allegri con la dirigenza in sede). E tra i possibili obiettivi per l’attacco spunta anche il nome di un big. Si tratta di Gabriel Jesus, come rivelato da Gianluca Di Marzio nel podcast di Sky Sport Sky Calcio Unplugged. L'attaccante brasiliano dell’Arsenal è in scadenza nel 2027, in questa stagione con la maglia dei Gunners ha collezionato finora 5 gol in 25 presenze tra campionato inglese e coppe.

Gabriel Jesus potrebbe essere la chiave per l'attacco del Milan, con Santi Gimenez ko e Fullkrug arrivato a gennaio che non hanno convinto del tutto Massimiliano Allegri, che ha più volte adattato Pulisic e Leao al ruolo di centravanti.

Il Milan, ricordiamo, è ad un passo dall'obiettivo Champions League, con quattro partite ancora da giocare: Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari. Un traguardo fondamentale non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. La qualificazione garantirebbe introiti importanti, permettendo al club di programmare investimenti in linea con le ambizioni tecniche della prossima stagione.