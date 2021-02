'Gladbach, Neuhaus: "Liverpool? L'eventuale addio non è un problema per me"

Florian Neuhaus, centrocampista del Borussia Monchengladbach ha risposto a una domanda sul proprio futuro nel corso di una intervista a Kicker dopo le voci che lo coinvolgevano a proposito di un possibile futuro nel Liverpool: "Ho un contratto fino al 2024 e ho degli obiettivi importanti per questa stagione. Questo è quello su cui mi sto concentrando adesso. Il possibile addio non è un reale problema per me. Giovo al Borussia e non posso sapere cosa accadrà in estate in questo momento. Il Borussia lo conosco e qui è dove sono cresciuto".