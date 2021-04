Gli insulti a Neymar e l'esultanza finale. La diretta Twitter di Liam Gallagher fa impazzire i tifosi

vedi letture

La sua passione per il Manchester City è ormai nota, ma Liam Gallagher continua a fare notizia con i suoi tweet mai banali. L'ex componente degli Oasis ha seguito con grande trasporto la partita del Parc des Princes, intrattenendo i suoi followers con commenti divertenti e molto "piccanti". Liam ha preso di mira in particolare Neymar, definito "fighetta" e "imbarazzante" per le sue continue cadute, e ha provato anche a dare un consiglio a Guardiola all'intervallo, suggerendo di inserire Aguero. Il "gollonzo" di De Bruyne definito "best goal ever", poi l'esultanza finale con il classico "i said maybeeeeeeeee", che ormai è un vero e proprio tormentone tra i tifosi del City.

Has Neymar been snorting ket he’s taking the piss — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 28, 2021

Get Sergio on and stop fucking about — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 28, 2021

Best goal ever — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 28, 2021

Neymar is an embarrassing little cunt — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 28, 2021