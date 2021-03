Grecia, i risultati del pomeriggio: crisi Panathinaikos, vittoria sofferta per il Larissa

Prosegue la crisi in Grecia del Panathinaikos, che va al tappeto anche in casa del Giannina: ai ragazzi di Giannikis basta il gol del moldavo Milinceanu. Vittoria rocambolesca del Larissa, che batte per tre reti a due l'OFI, rimasto in dieci uomini al minuto settantotto. Pari per uno a uno tra Atromitos e Asteras Tripolis nell'altra gara che si è disputata nel pomeriggio. Di seguito i risultati di giornata e la classifica aggiornata della Super League greca.

I risultati del pomeriggio

OFI-Larissa 2-3

Atromitos-Asteras Tripolis 1-1

Giannina-Panathinaikos 1-0