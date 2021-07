Grifo: "La Serie A un sogno, ma sto bene a Friburgo. Tifavo Inter, ora sono simpatizzante"

Giocherai in Serie A, prima o poi? È una delle domande più ricorrenti nelle interviste a Vincenzo Grifo. L'esterno italiano, attualmente a Friburgo, ha così risposto in un'intervista rilasciata a Sky Sport DE: "Mi fanno spesso questa domanda e ho sempre ribadito che la Serie A è un sogno per me. Seguo sempre il campionato italiano, sin da bambino. Ma qual è il momento giusto? Non ci penso, perché sono felice di rivedere i miei compagni. Tutti sanno che ho trovato una specie di seconda famiglia a Friburgo. Quando invecchi, anche i tuoi pensieri cambiano un po'. Al momento mi sento davvero a mio agio qui"

C'è un club di cui sei tifoso?

"Ero tifoso dell'Inter, ora sono un simpatizzante. Compravo le maglie e andavo spesso a San Siro per il derby di Milano, c'era una grande atmosfera. Ma più invecchi, meno diventi tifoso, specialmente se giochi ad alti livelli".