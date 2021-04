"Guadagnalo. Il calcio è per i tifosi". Maglia speciale dell'Osasuna contro la Superlega

"Guadagnalo. Il calcio è per i tifosi". Questa la maglietta che l'Osasuna indosserà domani sera prima della sfida con il Valencia. Un chiaro messaggio contro la Superlega da parte del club spagnolo.

INFORMACIÓN | #Osasuna lucirá mañana antes del encuentro ante el @valenciacf camisetas con el lema 'Earn it. Football is for the fans'.#EarnIt #FootballisFortheFans

▶️ https://t.co/N7LYcd40Yw pic.twitter.com/VGKEW2l5HW

— C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) April 20, 2021