Guardiola pazzo di Neymar: "Se fosse rimasto al Barça, avrebbero vinto 2-3 Champions"

Pep Guardiola ha elogiato Neymar jr., che ritroverà da avversario domani nella semifinale d'andata degli ottavi di Champions League: "Sono un suo grande ammiratore", ha detto il tecnico del Manchester City in conferenza. "Spero che non abbia infortuni. Mi piace il suo stile di gioco perché ha contribuito a migliorare il calcio. Sono sicuro che se non avesse lasciato il Barcellona, ​​oggi il club catalano avrebbe due o tre Champions in più. Quei tre (Neymar, Messi e Suárez, ndr) erano inarrestabili. Il miglior tridente che abbia mai visto". E Guardiola se lo ricorda bene, visto che il suo Bayern fu sconfitto in semifinale dal Barça di Luis Enrique e della MSN nel 2015. Ma Pep aveva già studiato l'asso brasiliano ai tempi del Santos, affrontato nella finale del Mondiale per Club del 2011: "Ricordo quando mi hanno mostrato i primi video di quel Santos. Vidi Neymar ed esclamai 'Questo è il re del Santos'. I miei giocatori erano a bocca aperta, lo guardavano e dicevano 'Mio Dio, che giocatore!'. È una gioia vederlo giocare, la sua personalità ... Porta il peso del Brasile sulle spalle".