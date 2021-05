Guardiola Sr: “Non vorrei che mio figlio allenasse la Nazionale spagnola. Barça? Potrebbe tornare"

“Non vorrei che mio figlio allenare la Nazionale spagnola” è questo il titolo delle dichiarazioni rilasciate a Radio Super Deportivo da Valentin Guardiola, padre di Pep tecnico del Manchester City primo in Premier League e in finale di Champions League. “Sta per compiere 50 anni e lui sa bene cos’è meglio per lui e cosa no. Da parte mia non vorrei che allenasse la Nazionale spagnola. Non escludo che un giorno possa tornare al Barcellona da allenatore o da consulente ma in Nazionale dubito che lo vedremo”.

Guardiola senior ha poi parlato del sogno di una finale di Champions con suo figlio contro il Real Madrid: “Sarebbe una grande soddisfazione e vorrei che accadesse e vorrei anche che fosse il City a vincerla”.