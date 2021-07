Haaland infelice per l'addio di Sancho. Una emoji su Instagram scatena i tifosi dello United

L'attaccante Erling Braut Haaland non ha preso bene la cessione di Jadon Sancho, suo compagno al Borussia Dortmund negli ultimi 18 mesi, al Manchester United. Il norvegese infatti ha commentato una foto dell'ex compagno su Instagram, dove figurava l'emoticon di un sorriso raggiante, con l'emoji piangente facendo scatenare i tifosi. Sono stati oltre 40mila i "mi piace" alla risposta di Haaland e oltre duemila le risposte con tantissimi tifosi del Manchester United che invitavano il centravanti a seguire il nazionale inglese in Premer League per vestire la maglia del Red Devils.