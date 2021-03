Henry: "Se voglio allenare l'Arsenal? All'Emirates farei anche il magazziniere o il giardiniere"

Salutato Montreal per stare vicino alla famiglia, Thierry Henry è pronto per allenare in Europa. Quale squadra vorrebbe guidare? Risposta scontata: “Se chiedete a un tifoso dell’Arsenal se vuole allenare l’Arsenal, vi dice di sì - ammette a FourFourTwo - quando ne parlo, è un’utopia per me. Se mi chiedete se un giorno vorrò allenare l’Arsenal, io vi dico di sì. Se mi chiedete se un giorno vorrò fare il magazziniere dell’Arsenal, io vi dico di sì. Se mi chiedete se un giorno vorrò fare il giardiniere all’Emirates, io vi dico sì”