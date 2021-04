Caos Superlega, l'ironia del Leganes: "Non partecipiamo. Per favore, non insistete"

Il Leganes vince indubbiamente il premio simpatia della serata. Il club spagnolo, attraverso i propri social, ha commentato con ironia le notizie relative alla nuova Superlega: "Il Leganes rifiuta di partecipare alla Superlega. Per favore, non insistete: domani abbiamo una partita importante contro il Ponferradina", ha concluso il club di Segunda Division.

📃OFFICIAL STATEMENT I C.D. Leganés refuses to participate in the Superliga.

Please. Do not insist. Tomorrow we have a very important match #LeganésPonferradina Thank you. pic.twitter.com/9Q1cyl9XZR

— C.D. Leganés 🇺🇸🇬🇧🇦🇺 (@CDLeganes_en) April 18, 2021