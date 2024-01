Ufficiale I Colorado Rapids pescano in Eredivisie: preso Mihailovic dall'AZ Alkmaar

Djordje Mihailovic è un nuovo giocatore dei Colorado Rapids. Il centrocampista statunitense di origini serbe ormai ex AZ Alkmaar ha firmato un quadriennale fino al 2027, con opzione fino al 2028 con la società di MLS. Di seguito il comunicato integrale del club americano:

"Mihailovic, 25 anni, si unisce ai Rapids dall'Alkmaar Zaanstreek dell'Eredivisie olandese dove ha trascorso la stagione precedente e ha registrato due gol e due assist in 36 presenze in tutte le competizioni per il De Kaasboeren. Prima della sua permanenza in Olanda, Mihailovic ha giocato 61 partite di stagione regolare, di cui 57 da titolare e 4.815 minuti in due stagioni con il CF Montréal in MLS. Nel 2021, ha realizzato 16 assist, stabilendo il nuovo record del club per il Montréal, precedentemente detenuto da Ignacio Piatti (13 nel 2018). Nominato MVP del Club 2021, ha aiutato il CF Montréal a vincere il Campionato canadese 2021, oltre a giocare un ruolo chiave nella corsa del club ai quarti di finale della Concacaf Champions League 2022, dove ha segnato un gol e un assist in quattro partite contro il Santos Laguna e Cruz Azul della Liga MX. Prima di unirsi al Montréal, Mihailovic ha trascorso quattro stagioni con i Chicago Fire. Durante la sua permanenza lì, ha giocato 73 partite, di cui 45 da titolare nella stagione regolare, per un totale di 3.933 minuti di gioco, sette gol e 15 assist. Mihailovic è stato ingaggiato come giocatore locale dalla Chicago Fire Academy nel gennaio 2017. A livello internazionale, Mihailovic ha giocato 11 volte con la squadra nazionale maschile degli Stati Uniti, comprese due partite alla Concacaf Gold Cup 2019 e cinque partite alla Gold Cup 2023. Ha segnato il suo primo gol con la Nazionale maggiore il 28 gennaio 2019, in un'amichevole contro il Panama. Più di recente, è stato convocato per le partite della Concacaf Nations League nel marzo del 2023, dove ha registrato due gol e due assist nella vittoria per 6-0 dell'USMNT su St. Kitts e Nevis il 29 giugno 2023".