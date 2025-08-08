Ufficiale Colpo da 6 milioni per Toronto: arriva Djordje Mihailovic, è il nuovo Designated Player

Toronto ha ufficializzato l’arrivo del trequartista statunitense Djordje Mihailovic dai Colorado Rapids, in un’operazione da poco più di 6 milioni di euro più un massimo di 1 milione in bonus legati al rendimento. Mihailovic, che sarà tesserato come Designated Player, ha firmato un contratto di tre anni e mezzo, fino al 2028, con opzione per il 2029, e sarà inserito in rosa dopo l’ottenimento dell’ITC, delle visite mediche e del permesso di lavoro.

A 26 anni, Mihailovic vanta 48 gol e 63 assist in 243 presenze tra Chicago Fire, CF Montréal, AZ Alkmaar (Eredivisie) e Colorado Rapids. Nel 2024 aveva stabilito il record assoluto di contributi offensivi in una stagione nella storia dei Rapids (11 gol e 14 assist in MLS). "Djordje è uno dei più prolifici creatori di gioco della MLS", ha dichiarato il direttore generale Jason Hernandez. "Ma soprattutto ha mentalità vincente e voglia di trascinare il TFC. È il tassello ideale per costruire il nostro nuovo progetto".

Entusiasta anche il giocatore: "Toronto è sempre stata una potenza della lega, so cosa rappresenta questo club. Ho percepito grande ambizione e non vedo l’ora di dare il mio contributo". Cresciuto nell’Academy del Chicago Fire, Mihailovic ha già collezionato 11 presenze e 1 gol con la Nazionale USA, partecipando a due Gold Cup (2019, 2023) e all'Olimpiade di Parigi 2024.