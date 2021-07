Effetto Kalvin Phillips. Il Wortley invaso di richieste apre la sezione femminile

Le grandi prestazioni con la maglia dell’Inghilterra all’Europeo hanno messo in vetrina il talento del regista Kalvin Phillips, producendo anche effetti inaspettati. Per esempio il club in cui è cresciuto l’attuale centrocampista del Leeds, il Wortley Football Club, ha ricevuto nelle ultime settimane un grandissimo numero di richieste da parte di bambine e ragazze intenzionate a ripercorrere, al femminile, i passi di Phillips tanto che l’allenatore Ian Thackray ha dichiarato alla AP: “Abbiamo creato una squadra femminile dal nulla ed è a causa di Kalvin. In tantissime non vogliono giocare in una squadra femminile già nota, ma vogliono unirsi a noi perché qui è cresciuto lui”. Il club, che ha già una dozzina di calciatrici e ben due sponsor, ha così fatto richiesta per giocare in una serie minore della zona di Leeds, la West Riding County Women's League.