Il punto sulla Ligue 1 - Lille batte Lione, PSG e Monaco inseguono

Succede di tutto in Ligue 1. Il Lione si fa rimontare dal Lille e si stacca dal gruppo di testa. Grande gara tra le due squadre con il Lione in vantgggio per 2-0, ma il Lille non demorde e trascinato da Burak Yilmaz firma un successo pesantissimo per lo scudetto. Mancano 4 giornate alla fine e la lotta per il titolo si è ridotta a tre squadre, Lille, PSG e Monaco. Il Paris-Saint-Germain batte facilmente il Metz 3-1 trascinato da Mbappe e Icardi. Successo sofferto per il Monaco sull'Angers: decide una rete di Ben Yedder. Per un piazzamento nella prossima Europa League è lotta tra Lens, Marsiglia e Rennes: tre squadre in tre punti. Il Lens supera 2-1 il Nimes, il Marsiglia batte 3-1 il Reims, mentre il Rennes supera 5-1 il Dijon. In zona retrocessione successo fondamentale del Nantes che batte 2-1 lo Strasburgo e si rimane aggrappato alla zona salvezza.

Risultati

Stade de Reims-Marsiglia 1-3 (38' Mbuku, 41', 76' Payet, 45'+2' Milik)

Saint Etienne-Brest 1-2 (11' Khazri, 67', 79' Charbonier)

Metz-Paris Saint Germain 1-3 (4’, 59’ Mbappé, 49’ Centonze, 89’ Icardi)

Nizza-Montpellier 3-1 (3' Laborde, 6' Boudaoui, 39' Todibo, 40' Claude-Maurice)

Lens-Nimes 2-1 (17' Ganago, 52' rig. Ferhat, 76' Haidara)

Lorient-Bordeaux 4-1 (18' Wissa, 20', 43' 80' Moffi, 83' Sissokho)

Rennes-Dijon 5-1 (9' rig. Benzia, 16', 71' Terrier, 72' Tait, 81' Nyamsi, 90'+2' Grenier)

Strasburgo-Nantes 1-2 (43' Ajorque, 53' Castellletto, 76' Blas)

Angers-Monaco 0-1 (79' Ben Yedder)

Lione-Lilla 2-3 (20' Slimani, 35' aut. Fonte, 45+1', 85' Yilmaz, 60' David)

Classifica

Lilla 73

Paris Saint-Germain 72

Monaco 71

Lione 67

Lens 56

Marsiglia 55

Rennes 54

Montpellier 47

Nizza 46

Metz 43

Angers 41

Stade de Reims 41

Brest 40

Saint-Etienne 39

Strasburgo 37

Bordeaux 36

Lorient 35

Nimes 31

Nantes 31

Dijon 18