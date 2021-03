L'Equipe: "Poker del Monaco al Saint-Etienne: anche loro nella corsa scudetto"

Poker del Monaco a Saint-Etienne nell'anticipo della trentesima giornata di Ligue 1. La squadra di Kovac espugna lo stadio Geoffrey-Guichard con un secco 0-4: il gol che apre le danze lo firma Stevan Jovetic, che un minuto prima aveva fallito un calcio di rigore. Nella ripresa il club del Principato dilaga grazie alle reti firmate da Tchouameni, Diop e Diatta. I biancorossi sono quarti in classifica e mettono pressione a PSG e Lione, distanti solo una lunghezza e che si affrontano domenica sera. Il quotidiano francese analizzando la gara scrive che soprattutto per il contenuto del match, per il controllo impeccabile mostrato, la qualità e l'efficienza, il Monaco si candida per un posto almeno nei primi tre.