L'Equipe sulla rivoluzione in casa Olympique Marsiglia: "OM, ecco i nuovi eroi"

"Olympique Marsiglia, i nuovi eroi". Questo il titolo che L'Equipe usa come frase d'apertura in prima pagina. Il riferimento è alla rivoluzione societaria e sportiva in casa OM: nella tarda serata di ieri è arrivato l'annuncio del cambio di proprietà con il nuovo proprietario Frank McCourt. Successivamente sono stati annunciati anche il nuovo allenatore Jorge Sampaoli e anche il nuovo incarico - con effetto immediato - del finora direttore generale Pablo Longoria, da adesso in poi presidente.