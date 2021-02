Mundo Deportivo: "Barcellona, bagno di realismo. Nel calcio moderno serve velocità e fisico"

vedi letture

"Bagno di realismo" è l'editoriale odierno di Mundo Deportivo a firma del direttore Santi Nolla: "Mbappé ha dato ieri un bagno di realismo al Barcellona. Da gennaio, la squadra di Koeman aveva giocato a buon ritmo e ieri, arrivata l'Europa al Camp Nou, si è distrutto contro la velocità e la fisicità della squadra francese. I blaugrana sono tornati a vivere la sindrome di Roma, Anfield o Lisbona e hanno dimostrato una fragilità psicologica che già si era vista in altre occasioni di Champions. La realtà è che la colonna vertebrale Piqué, Alba, Busquets e Messi è stata presente in tutti i disastri europei, ultimamente. Si può dare la colpa a tutto il resto, ma questa non è la soluzione. La grande verità è che il PSG ha offerto ciò che il calcio moderno chiede: velocità e fisico e il Barcellona non è stato in grado di proporlo. Mbappé ha vinto la sfida con Messi (oltre che la partita) e in molti hanno visto un passaggio di consegne nel mondo del calcio".