Il Barcellona corteggia Haaland: ma i blaugrana dovranno rinunciare a Messi

Il Barcellona è alla caccia di una punta, giovane e forte. L'identikit perfetto di Erling Braut Haaland, attaccante del Borussia Dortmund classe 2000 che sarà sicuro protagonista del mercato estivo. L'attaccante norvegese, che ha una clausola di 75 milioni che potrà essere esercitata solo nell'estate 2022, è nel mirino dei maggiori club europei, dal Real Madrid al Chelsea, tutti alla caccia di una nuova punta forte. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il norvegese sarebbe l'obiettivo preferito per l'attacco blaugrana, ancor di più di Lautaro Martinez dell'Inter, ma il club catalano sa bene che per poter anche solo fare un'offera al Borussia dovrà rinunciare ad alcuni dei suoi gioielli. Impensabile, infatti, trattenere Messi e cercare di acquistare Haaland visti i costi del capitano blaugrana. Ma il solo addio del Diez potrebbe non bastare, con i catalani che in estate cercheranno di vendere i vari Coutinho, Dembelè, Neto, Umtiti e Junior Firpo.