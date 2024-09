Ufficiale Il Basilea scommette su Joe Mendes: tutti i dettagli dell'affare con il Braga

In Svizzera il mercato chiuderà il 9 settembre e c'è ancora tempo per gli ultimi acquisti. Il Basilea però non ha voluto aspettare e si è regalato Joe Mendes, strappandolo al Braga in prestito. Di seguito la nota pubblicata dai portoghesi con tutti i dettagli dell'affare:

"L'SC Braga informa di aver raggiunto un accordo con l'FC Basel (Svizzera) per il prestito del giocatore Joe Mendes fino alla fine della stagione in corso, inclusa una clausola di acquisto non vincolante di 2,2 milioni di euro, più 300mila euro a seconda degli obiettivi. Se la clausola di acquisto viene esercitata dall'FC Basilea, l'SC Braga riserverà anche il 10% sul futuro trasferimento dell'atleta. L'SC Braga augura a Joe Mendes tutto il meglio a livello personale e professionale per questa nuova fase della sua carriera".