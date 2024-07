Ufficiale Il Celta Vigo parcheggia Dotor: ufficiale la firma con il Real Oviedo fino al 2025

Diciassette presenze ne LaLiga e 2 apparizioni in Copa del Re sono un bottino troppo scarno per Carlos Dotor , che ha deciso di rilanciarsi lontano dal Celta Vigo. Infatti, per trovare più spazio e minuti (nel 2023-24 solo 883'), il centrale spagnolo classe 2001 ha firmato fino al 2025 con il Real Oviedo, scendendo nella Serie B spagnola in prestito. L'ufficialità è arrivata dal nuovo club del 23enne che non aspetta altro che prendersi la scena.

Il comunicato ufficiale. "Il Real Oviedo e il Real Club Celta de Vigo hanno raggiunto un accordo per il prestito del centrocampista Carlos Dotor fino a giugno 2025.

Il giocatore, 23 anni, è nato il 15 marzo 2001 a Madrid. Si è formato nelle giovanili del Rayo Majadahonda fino al 2015, quando è entrato a far parte dell'accademia giovanile del Real Madrid. Una volta lì, il giocatore madrileno ha fatto carriera fino a debuttare nella stagione 2019/2020 con il Castilla, nell'ex Segunda División B. Inoltre, nello stesso anno, Dotor ha vinto la UEFA Youth League con la Juvenil agli ordini di Raúl González Blanco.

Dopo diverse stagioni nella squadra riserve del Real Madrid, il giovane centrocampista ha vissuto una grande annata nella stagione 2022/2023, in cui è stato uno dei leader della squadra del Castilla che ha lottato per i playoff per la promozione in Seconda Divisione. In quella stagione, il giocatore ha giocato un totale di 2223 minuti, ha segnato 12 gol e fornito 3 assist.

Le sue grandi prestazioni nella capitale hanno fatto sì che il R.C. Celta Vigo prendesse in considerazione il giocatore e finisse per ingaggiare Dotor per la scorsa stagione. A Vigo, il madrileno ha giocato un totale di 881 minuti e 19 partite nella massima serie spagnola".