Il Chelsea Supporters Trust contro il club: "Non ci fidiamo più. Ci spieghino le loro scelte"

Nella notte il Chelsea ha emesso un comunicato nel quale si annunciava l'uscita ufficiale dal progetto Superlega, precisando che non sarebbe stato nel migliore interesse del club, dei tifosi e della comunità calcistica in generale.

Nonostante ciò, il Chelsea Supporters Trust, associazione dei tifosi dei blues, ha rilasciato un comunicato ribadendo la scarsa fiducia, per non dire nulla, nei confronti del club: "Sebbene questa sia una grande vittoria per i tifosi di tutto il mondo, la nostra lotta per garantire il corretto futuro del club continuerà" si legge. E ancora: "Il Chelsea Supporters 'Trust (CST) è sconvolto dal tono e dall'insincerità della dichiarazione rilasciata stanotte dal CFC. Chiediamo una spiegazione completa e approfondita sul motivo per cui il consiglio ha preso la decisione di cambiare sulla competizione europea e perché CFC spieghi perché si sono iscritti alla "Super League" senza previa consultazione con i loro fedeli sostenitori. Siamo delusi dal fatto che le scuse non siano state incluse nella dichiarazione. L'eredità del nostro club è stata messa a rischio per quello che sembra essere stato esclusivamente per guadagno finanziario".