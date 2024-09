Ufficiale Il d.s. Ljubisa Dundjerski lascia lo Spartak Subotica per motivi personali

vedi letture

È terminata dopo due anni l'esperienza di Ljubiša Dunđjerski come direttore sportivo dello Spartak Subotica. L'ex centrocampista di Atalanta, Como e Treviso ha rinunciato al suo incarico per motivi personali. Di seguito l'annuncio del club serbo:

"Il direttore sportivo Ljubiša Dunđerski si è dimesso oggi per motivi personali, ponendo fine alla sua missione allo Spartak. Ha trascorso poco più di 2 anni nel suo secondo mandato come direttore sportivo del club e capo dello staff professionistico. In questa occasione vorremmo ringraziare Ljubet per tutto ciò che ha fatto per il nostro club e gli auguriamo tutto il meglio e tanto successo nella sua vita e nella sua futura carriera".