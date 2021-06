Il figlio di Koeman: "Mi auguro papà resti a Barcellona, ma non capisco l'attesa di Laporta"

Quale sarà il futuro di Ronald Koeman? Il tecnico olandese è ancora in bilico e non si sa se la prossima stagione sarà ancora seduto sulla panchina del Barcellona, anche se nelle ultime ore sembra che il presidente Laporta abbia trovato un principio di accordo con l'ex CT dell'Olanda. A riguardo, intercettato dai colleghi spagnoli, il figlio dell'ex difensore, Ronald Koeman Jr, ha provato a fare un po' più di chiarezza: "Spero che mio padre alleni qui a Barcellona anche il prossimo anno, ma non dipende da me. Papà sta bene, non è preoccupato, crede in sé stesso. Tutti vogliamo che la decisione venga presa il prima possibile. Ovviamente mi auguro che possa continuare qui, se lo merita. L'anno scorso è stato strano, però ha fatto bene vincendo la Copa del Rey. Peccato per le ultime partite in cui gli è sfuggita la Liga. Laporta? E' un gentleman, ma non può dire ad un allenatore che prenderanno la decisione definitiva nei prossimi 15 giorni. Non capisco la ragione", le parole del giovane, raccolte da Sport.