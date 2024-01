Ufficiale Il Granada di Tognozzi rinforza la sinistra: ecco Maouassa del Bruges. Era al Lens

Colpo in entrata per il Granada, diretto dall'italiano Tognozzi (ex capo scout Juventus) sul mercato. Il club di Liga rimpolpa la propria corsia di sinistra con Faitout Maouassa (25 anni), che arriva in prestito secco dai belgi del Club Brugge tramite il Lens con cui aveva iniziato la stagione a titolo temporaneo, venendo convocato in Champions League.

Nella prima parte di stagione Maouassa ha giocato poco in Francia, 4 presenze e 1 gol.