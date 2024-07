Ufficiale Il Leicester batte il primo colpo, Bobby Reid a zero: "C'è un fattore di meraviglia qui"

Il Leicester si rinforza ulteriormente. Le Foxes hanno ufficialmente ingaggiato l'attaccante giamaicano Bobby De Cordova-Reid grazie ad un trasferimento gratuito dopo la sua partenza dal Fulham. L'ala destra di 31 anni ha timbrato un contratto triennale con il club inglese, reduce dalla risalita in Premier League.

De Cordova-Reid ha collezionato più di 150 presenze in cinque anni al Fulham, contribuendo per due volte alla promozione dalla Championship alla Premier League, prima di essere svincolato alla fine del suo contratto il mese scorso: "Il Leicester City Football Club ha confermato l'ingaggio dell'ala giamaicana Bobby De Cordova-Reid, previa approvazione della Lega", ha reso nota la società di King Power. È il primo acquisto di Steve Cooper da quando ha sostituito Enzo Maresca sulla panchina del Leicester.

Le prime parole da giocatore delle Foxes. "Arrivare qui è stato un momento speciale - ha detto Bobby Reid -, guardarsi intorno e vedere le infrastrutture. C'è quel fattore di meraviglia. È una bella sensazione. Sono felice di essere qui e non vedo l'ora di iniziare". Aggiungendo: "Ho fatto una bella chiacchierata con il direttore, che mi ha illustrato la visione del club. Ho parlato con lui alcune volte ed è stato molto chiaro su ciò che voleva e su ciò che vedeva in me. Crede in me ed è una scelta perfetta per me".