Il Leicester pensa già al futuro senza Vardy: offerta per Edouard del Celtic Glasgow

Il Leicester City si sta preparando per un futuro senza Jamie Vardy? Che sia per ragioni di mercato o per ragioni anagrafiche, le Foxes si stanno guardando attorno per trovare un nome che possa prenderne l'eredità. Il Mail torna sul nome di Odsonne Edouard del Celtic Glasgow. In scadenza nell'estate del 2022, piace anche a club italiani come la Roma ma il Leicester sarebbe già avanti nella trattativa. Proposti, secondo il tabloid, 17,3 milioni di euro: al PSG spetterà poi il 40% del plusvalore della cessione, con Edouard che è stato pagato 10 milioni dagli scozzesi al club parigino.