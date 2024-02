Ufficiale Il Manchester City blinda un altro gioiello norvegese: ecco il rinnovo di Bobb

Il Manchester City rende noto il rinnovo di Oscar Bobb. Il norvegese è arrivato nel 2019 facendo la trafila nelle giovanili e arrivando fino alla prima squadra. In questa stagione ha raccolto 16 presenze, segnando una rete in Champions e una in Premier League. Queste prestazioni lo hanno portato nonostante la giovane età (20 anni) ad essere convocato dal ct della nazionale maggiore norvegese, con la quale nelle finestre di ottobre e novembre ha raccolto 4 presenze, segnando una rete. Il nuovo accordo con i citizens è fino al 2029.

"È un ambiente incredibile e il miglior posto possibile per un giovane giocatore: ho già imparato tanto da Pep (Guardiola, ndr), dal suo staff tecnico e dai miei compagni di squadra. apere che sarò qui al Club fino al 2029 significa tutto per me. Ora voglio solo concentrarmi sul continuare a migliorare il mio sviluppo e lavorare il più duramente possibile ogni giorno per cercare di aiutare il Club a ottenere più successo" sono le prime parole pronunciate da Bobb dopo il rinnovo di contratto.

Txiki Begiristain, direttore sportivo, ha dichiarato: "Oscar è dotato di un talento naturale e di una tecnica superba e si è già affermato come un membro molto importante della squadra".