Il Marsiglia cade contro il Nimes penultimo, Alvaro: "Abbiamo fatto schifo"

Alvaro Gonzalez, difensore del Marsiglia, ha messo la faccia davanti ai cronisti dopo la sconfitta inattesa contro il Nimes che ha fatto molto discutere in Francia: "Quando perdiamo ci metto sempre la faccia. Non possiamo fare la merda che abbiamo fatto oggi, dobbiamo avere rispetto per la maglia. Ci mancava la forza, il semplice spirito combattivo. Quando giochiamo di merda, perdiamo. Dobbiamo essere più ambiziosi. L'altro giorno abbiamo fatto una buona partita contro il PSG, invece oggi non abbiamo fatto un cazzo. Non è possibile. Con tutto il rispetto per il Nimes, noi siamo il Marsiglia. Dobbiamo lottare per la Champions League e non possiamo fare questo tipo di prestazioni".