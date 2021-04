Il nipote di Bill Shankly senza mezzi termini: "Superlega? Via la statua da Anfield!"

Bill Shankly è stata la leggenda per antonomasia della storia del Liverpool e uno dei più grandi manager di quella del football in generale. Il nipote, Chris Carline, numero uno anche della Shankly Foundation, al Liverpool Echo non ha usato mezzi termini: "So che mio nonno e le sue frasi sono usate più che mai adesso. E proprio per questo, credo che la sua statua andrebbe tolta da Anfield, sarebbe felice. Si starà rivoltando nella tomba, sono certo".