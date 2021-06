Il PSG ha sette portieri sotto contratto. Servono cessioni: Areola e Sergio Rico andranno via

vedi letture

L'ingaggio di Gianluigi Donnarumma rimette in discussione le gerarchie in casa PSG. Difficile credere il portiere azzurro, che percepirà 12 milioni annui, sia stato acquistato per fare da secondo. Keylor Navas proverà a giocarsi il posto come fece Areola con Buffon e proprio il portiere francese, insieme a Sergio Rico, potrebbe lasciare la capitale nelle prossime settimane: secondo i media greci, l'Olympiacos sarebbe interessato, così come Celta Vigo e Lille. Il PSG al momento ha ben sette portieri ancora sotto contratto.